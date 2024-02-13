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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

AA13 Şubat 2024 Salı 00:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak iştirak edecek.

Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

  • Erdoğan ziyareti
  • BAE ziyareti
  • resmi ziyaret

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