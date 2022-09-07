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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek medyasından yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti ülkenin yerel medyasında geniş yankı buldu. Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden 'Dnevni Avaz', 'Kimlik kartıyla Türkiye'ye' manşetini kullanırken 'Nezavisne Novine' ve 'Oslobodjenje' gibi gazeteler de Erdoğan'ın ziyaretini ilk sayfadan duyurdu.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
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Erdoğan'ın, Türkiye ve Bosna Hersek vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahat edebileceğini duyurduğunu vurgulayan yerel medya, Erdoğan'ın Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etmesi ve İş Forumu'na da geniş yer verdi.

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden "Dnevni Avaz", "Kimlik kartıyla Türkiye'ye" manşetini kullanırken "Nezavisne Novine" ve "Oslobodjenje" gibi gazeteler de Erdoğan'ın ziyaretini ilk sayfadan duyurdu.

Ülkenin önemli televizyon kanallarından Hayat TV de Erdoğan'ın Bosna Hersek İslam Birliğinin yeni binasını ziyaretinin detaylarını paylaşırken Erdoğan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye dikkat çektiğine işaret etti.

Bosna Hersek'teki haber portalları ise Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretini anbean yakından okuyucuyla buluşturdu.

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