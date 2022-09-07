Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek medyasından yoğun ilgi gördü

Erdoğan'ın, Türkiye ve Bosna Hersek vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahat edebileceğini duyurduğunu vurgulayan yerel medya, Erdoğan'ın Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etmesi ve İş Forumu'na da geniş yer verdi.

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden "Dnevni Avaz", "Kimlik kartıyla Türkiye'ye" manşetini kullanırken "Nezavisne Novine" ve "Oslobodjenje" gibi gazeteler de Erdoğan'ın ziyaretini ilk sayfadan duyurdu.

Ülkenin önemli televizyon kanallarından Hayat TV de Erdoğan'ın Bosna Hersek İslam Birliğinin yeni binasını ziyaretinin detaylarını paylaşırken Erdoğan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye dikkat çektiğine işaret etti.

Bosna Hersek'teki haber portalları ise Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretini anbean yakından okuyucuyla buluşturdu.