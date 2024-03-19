Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Bu projenin Halkalı istikametindeki etabını da 1 yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Böylece 69 km'lik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız

"Bu raylı sistemlerin büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 km'dir"