Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

6 Şubat 2022 Pazar 12:37 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 12:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan isimlere tek tek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar...

"(Somali Cumhurbaşkanı) Sevgili dostum Farmaajo, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve eşim adına şükranlarımı sunarım. Kardeş Somali halkına en içten selamlarımızla..."

"(Sırbistan Cumhurbaşkanı) Değerli dostum Vucic, mesajınız için hem şahsım hem eşim müteşekkiriz. Sizler nezdinde Sırbistan halkına selamlarımızı gönderiyoruz"

"(Pakistan Cumhurbaşkanı) Kıymetli dostum Alvi, sizin ve kıymetli eşinizin güzel temennileri için eşim Emine Hanım ile birlikte çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde kardeş Pakistan halkına sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz."

"(Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani) Sayın Başkan, eşim ve ben iyi dilekleriniz için size çok teşekkür ediyor, Kosova'nın dost ve kardeş insanlarını huzurunda selamlıyoruz. Teşekkürler."

"(Kazakistan Cumhurbaşkanı) Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev, güzel temennileriniz için şahsım ve eşim Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Kardeş Kazakistan halkına selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum."

"(Guatemala Devlet Başkanı) Sayın Başkan, kalpler birleşince mesafeler anlamını yitirir. İyi dilekleriniz için kendim ve eşim adına teşekkür ediyor, Guatemala halkına selamlarımı iletiyorum."