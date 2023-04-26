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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programlarını iptal etti: Doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.' açıklamasında bulundu.

26 Nisan 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programlarını iptal etti: Doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
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Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

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