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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

20 Ocak 2022 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlar;

(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz.

El Salvador ile 6 anlaşma imzalandı. Yarın TUSAŞ'ı ziyaret edecekler, savunma alanında attığımız adımları yerinde görecekler. Ne gibi müşterek adımlar atabiliriz bunları görme fırsatı yakalayacaklar.

El Salvador'da büyükelçilik açılması için Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Savaş atmosferinin olması bizleri üzmektedir.

Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek. Önümüzdeki ayın başında Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.

Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

  • El Salvador
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Bukele

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