02 Mart 2020 Pazartesi 23:11 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 23:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de yaptığı ortak basın toplantısında Avrupa Birliği size 1 miyar euro göndereceğiz diyor. Biz artık bu parayı da istemiyoruz. Kimsenin bizim onurumuzla oynamaya hakkı yoktur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı?. Yunanistan bugün 2 mülteciyi öldürdü 1 tane ağır yaralı mülteci var" dedi.

