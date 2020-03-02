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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye rest! Kimse bizim onurumuzla oynayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AB'den gelecek parayı istemiyoruz. Kimsenin bizim onurumuzla oynamaya hakkı yoktur' dedi.

02 Mart 2020 Pazartesi 23:11 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 23:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de yaptığı ortak basın toplantısında Avrupa Birliği size 1 miyar euro göndereceğiz diyor. Biz artık bu parayı da istemiyoruz. Kimsenin bizim onurumuzla oynamaya hakkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı?. Yunanistan bugün 2 mülteciyi öldürdü 1 tane ağır yaralı mülteci var" dedi.

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