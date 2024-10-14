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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bürokratik oligarşinin'' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bürokratik oligarşinin'' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur

109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Elitist zihniyet geçmişte zarar verdi' dedi.

14 Ekim 2024 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bürokratik oligarşinin'' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ülkemizdeki 81 vilayetimiz nazarımızda değerlidir, önemlidir. Görev yapacağınız ilçeler arasında asla uzak yakın, küçük büyük ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Milletimizin her ferdi eşittir. Asırlardır zalimlerin karşısında duran bir millet olduk. Mazlumlara kulak tıkamak Türk milletine yakışmaz. Hangi kökene, meşrebe, kimliğe, inanca, görüşe mensup olursa olsun milletimizin her ferdi devletimizin eşit vatandaşıdır.

Milletin adamı olmadan hakiki devlet adamı olunmaz. Millete hizmet büyük bir misyondur. Milletin derdiyle dertleniyoruz.

Devletimiz unvanınıza uygun vasıflarla donanmanız için her türlü gayreti göstermiştir. Toplam 42 ay süren yoğun, kapsamlı bir eğitim programını alnınızın akıyla tamamladınız. Bu zaman zarfında tecrübe paylaşımından mevzuata, iletişimden protokol kurallarına kadar ihtiyaç duyacağınız her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Devleti, millet için hizmet üreten bir sisteme kavuşturmanın yolu bu milletin gönlüne girmekten geçer.

Kaymakamlarımız görevlerini ne kadar etkin icra ederse devletimiz de o derece güçlü olur. Millete hizmet için koşturmalısınız.

Türkiye bir hukuk devletidir. Medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir.

Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Elitist zihniyet geçmişte zarar verdi.

Devlet milletinin hizmetindedir. Kamu görevlisi de milletin hizmetkarıdır. Devlet yönetiminde bizim rehberimiz 'İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' ilkesidir.

Osmanlı'yı 6 asır boyunca ayakta tutan temel ilke işte budur.

22 yıldır millete kulak verdik. Tüm başarıları milletin sağduyusuna güvenerek elde ettik.

Devlet ile millet arasında mesafe açılırsa hizmetin anlamı kalmaz. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, köylüden kopuk idareciye tahammülümüz yoktur. Yeri gelecek kamyoneti alacaksınız nerede kömürü olmayan var onlara bunu siz bizzat götüreceksiniz.

Sorumluluğu altındaki personele makamın gücünü de kullanarak ezen mütekebbir idareci tipine de tolerans göstermeyiz. Vatandaşı aileniz kabul edeceksiniz. Mülki idare amiri olarak emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız.

Mevcudu korumak gerilemek demektir. Dünyadaki baş döndürücü dönüşüm, çok çalışmamızı gerektirir.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dönem Kaymakamlık Kursu
  • tören

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