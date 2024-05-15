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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanunun dışına çıkana hukuk önünde hesap soruluyor. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Tekrar nüksetmesine asla izin vermeyiz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek isteyenler boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz' dedi.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Teşkilatımızın karalılığı, dinamizmi ve heyecanı karşısında büyük bir gurur duydum."

"Bizi örselemeye çalışanlara inat yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz."

"Yorulan arkadaşlarımız varsa hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, dinamik arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz"

"AK Parti'nin siyaset tasavvurunda görev ve sorumluluk almak kadar gerektiğinde tüm rütbelerden azade bir şekilde bu partinin bir eri olarak çalışmak da büyük bir şereftir"

"Öğretmenlere yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor"

"(Yeni anayasa) Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz."

"31 Mart seçimleri bir güven oylaması değildir. 31 Mart'ta milletimizin verdiği mesajı aldık. Gereğini yapmaya başladık"

"Türkiye'nin sivil anayasa hasretini dindirmek lazım, günlük siyasete alet edilmemeli. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Sonuna kadar yapıcı tutum sergileyeceğiz"

"Temennimiz 4 yıl gerilimle değil hoşgörüyle geçsin, muhalefet yıkıcı değil yapıcı olsun. Bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz"

"Son dönemlerde gündeme gelen hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detaylarına kadar takip ediyoruz. Kanununun dışına çıkan, hatası, kastı, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • Grup toplantısı

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