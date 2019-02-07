Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.
- AA/DHA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Farazmand'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Viktor Matis’in eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.
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