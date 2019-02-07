İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2543
  • 5,9699
  • 221.373
  • 102.658
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.

  • AA/DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Farazmand'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis’i kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Matis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Viktor Matis’in eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.

 

 

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Osmanoğlu: Söylediklerimin ve söyleyeceklerimin arkasındayım

Osmanoğlu: Söylediklerimin ve söyleyeceklerimin arkasındayım

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: İmha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: İmha edildi

İsrail'den Körfez ülkelerine 'sanal büyükelçilik'

İsrail'den Körfez ülkelerine 'sanal büyükelçilik'

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

FETÖ'cü Kemal Batmaz mahkemede suçüstü yakalandı

FETÖ'cü Kemal Batmaz mahkemede suçüstü yakalandı

Terör örgütü PKK marşı okuyan HDP'lilere operasyon

Terör örgütü PKK marşı okuyan HDP'lilere operasyon

Osmanlı hekimi, İngiliz tıp dergisine kapak oldu

Osmanlı hekimi, İngiliz tıp dergisine kapak oldu

İlk avcı uçağını teslim aldı

İlk avcı uçağını teslim aldı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019