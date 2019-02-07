Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.