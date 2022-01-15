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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanlar onlar için çalıyor gelecek akıbetten kurtulamayacaklar

AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar.' dedi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 18:49 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

- Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı şehrimiz ilimiz ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum

- Biz 81 ilde 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyorum. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi ile onun mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri de Aydınlılara kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

- (Adnan Menderes hakkında) İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı. Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde ilk kez onun döneminde okundu.

- Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset anlayışı değişmedi. Darbeye giden yolların taşlarını döşeyen CHP, bugün de milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor

- Tüm bu dolapları çevirirken milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar.

- Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar.

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