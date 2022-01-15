Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanlar onlar için çalıyor gelecek akıbetten kurtulamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;
- Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı şehrimiz ilimiz ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum
- Biz 81 ilde 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyorum. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi ile onun mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri de Aydınlılara kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.
- (Adnan Menderes hakkında) İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı. Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde ilk kez onun döneminde okundu.
- Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset anlayışı değişmedi. Darbeye giden yolların taşlarını döşeyen CHP, bugün de milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor
- Tüm bu dolapları çevirirken milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar.
- Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar.