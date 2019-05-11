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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze namazına katıldı.

  • AA
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde Cengiz Topel Camisi'nde öğle namazını kılan Erdoğan, ardından Fazlı Kılıç'ın annesi Yosma Kılıç'ın (87) cenaze namazına katıldı.

Fazlı Kılıç ve yakınları, camide taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile vatandaşlar kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yosma Kılıç'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.

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