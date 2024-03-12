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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızı sapkın akımların esri yapma çabalarını boşa çıkaracağız

Ankara'da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlerimizi birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.' dedi.

12 Mart 2024 Salı 14:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızı sapkın akımların esri yapma çabalarını boşa çıkaracağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum.

* Ankaramızın eski değerlerini bünyesinde barındıran bu tarihi bina, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülerek ülkemize kazandırılmıştır.

* Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün köklerine inmeyi gaye edinen her çabayı desteklemek boynumuzun borcudur.

* Tarihe iz bırakmak demek dişinizle, tırnağınızla vereceğiniz bir büyük mücadeleyi göze almak demektir.

* Hiçbir aksiyona girmeden sadece oturduğu yerden yapılanı eleştiren kimse tarihe iz bırakamaz.

* Sebilürreşad, sadece İstanbul'un değil aynı zamanda Ankara'nın dergisidir.

* Derginin misyonunu, milletin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini korumak sömürgecilere karşı ümmetin değerlerini savunmak olarak belirlediğini görüyoruz.

* Gençlerimizi birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

* Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.

* Milletin imanına, ameline, kutsalına düşmanlığı 'aydınlık' kılıfı altında topluma dayatanların borusu hamdolsun artık eskisi kadar rahat ötmüyor.

* Bize binlerce yıl öncesinden işaret gönderen, kadim atalardan, Selçuklu'ya Osmanlı'ya kadar bu topraklardaki bize ait tüm izleri yok sayıp kendilerine başka kökler arayanların safsataları artık müşteri bulmuyor.

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