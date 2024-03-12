Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızı sapkın akımların esri yapma çabalarını boşa çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum.

* Ankaramızın eski değerlerini bünyesinde barındıran bu tarihi bina, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülerek ülkemize kazandırılmıştır.

* Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün köklerine inmeyi gaye edinen her çabayı desteklemek boynumuzun borcudur.

* Tarihe iz bırakmak demek dişinizle, tırnağınızla vereceğiniz bir büyük mücadeleyi göze almak demektir.

* Hiçbir aksiyona girmeden sadece oturduğu yerden yapılanı eleştiren kimse tarihe iz bırakamaz.

* Sebilürreşad, sadece İstanbul'un değil aynı zamanda Ankara'nın dergisidir.

* Derginin misyonunu, milletin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini korumak sömürgecilere karşı ümmetin değerlerini savunmak olarak belirlediğini görüyoruz.

* Gençlerimizi birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

* Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.

* Milletin imanına, ameline, kutsalına düşmanlığı 'aydınlık' kılıfı altında topluma dayatanların borusu hamdolsun artık eskisi kadar rahat ötmüyor.

* Bize binlerce yıl öncesinden işaret gönderen, kadim atalardan, Selçuklu'ya Osmanlı'ya kadar bu topraklardaki bize ait tüm izleri yok sayıp kendilerine başka kökler arayanların safsataları artık müşteri bulmuyor.