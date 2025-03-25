Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndan düzenlenen Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Kalbi bu ülke için atan, tarihine sıkı sıkıya sahip çıkan her evladımızın gözlerinden öpüyorum

Sizlerin şahsında istiklal ve istikbalimizin teminatı yarınlarımızın mimarı tüm gençlerimize, bütün evlatlarımıza selamlarımı, sevgilerimi, en derin muhabbetlerimi gönderiyorum

Bu gençlik sokakları ateşe veren, yakıp yıkan affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşu ile edep ve vakar timsali olan bir gençliktir

Çok hassas günlerden geçiyoruz. Öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Kendi pislilerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Nefreti, husumeti ve öfkeyi değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz

Sırf çıkarlarını korumak, menfaatlerini sürdürmek, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini, fidan delikanlılarını gibi bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler

Gençler, bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz.

Bugün yükseköğretime tahsis ettiğimiz bütçe tam 488 milyar lirayı buldu.

2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnızca 2,5 milyar liraydı bugün yüksek öğretime tahsis ettiğimiz bütçe tam 488 milyar lirayı buldu

Kardeşi kardeşe kırdırmak için oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Gerilimi tırmandırdılar. Gençlerin arasına nefret tohumları serptiler. Gençlerimizi birbirine düşman ettiler.

Bilim ve teknoloji merkezlerimizde, kütüphanelerimizde, spor tesislerimizde, diğer tüm imkanlarımızda gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı, hizmetlerimizi, eserlerimizi inşallah daha da artıracağız.

Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz

Provokasyonlara gelmeyeceğiz, kışkırtmalara prim vermeyeceğiz. Öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz

Biz, bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz.

Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız

Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum

Milletimiz siyasi destek için huzuruna gelenleri omuz verip yüceltmeyi bildiği gibi yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi bilir

Ülkemizde sergilenen vandallıkların, sarf edilen hakaret cümlelerinin binde biri batı ülkelerinde yapılsa görün müsebbiplerinin başına neler gelir