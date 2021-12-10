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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camii'inde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 14:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 14:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katıldı.

Daha sonra Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçerek cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • cuma namazı
  • Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi

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