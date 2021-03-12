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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

AA12 Mart 2021 Cuma 14:44 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 14:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"na katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geçti.

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