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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve kalkınma devrimiyle sinsi oyunu bozduk

Şırnak Mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle bu sinsi oyunu bozduk.' dedi.

13 Mart 2024 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve kalkınma devrimiyle sinsi oyunu bozduk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sevgili Şırnaklılar, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

* Bu şehri biz Allah için seviyoruz. Yaşadığı acıları ve sevinçleri türküleriyle destana dönüştüren Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz.

* Biz kendi evlerimizde oruçlarımızı tutarken, yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. İftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun.

* Çoğu yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı eleştirdiklerinin yerine daha iyisi koymak değildir. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir.

* Bizim bu ülke için büyük hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı ile ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz.

* Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her bir karışına terimizi akıttık. Ülkenin her bireyinin hayatına olumlu yönde dokunduk.

* Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştırlar.

* Millet yakaladığı her fırsatta tercihini milli iradenin güçlenmesine yana yaparak kazanımlarını adım adım ileriye taşıdı.

* Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoru ile etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.

* Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler, şimdi bizim pazarımız haline dönüştür. Yani oyunu tersine çevirdik.

* Türkiye'nin önü de ufku da açıktır. Türkiye Yüzyılının doğuşuna kimse engel olamaz. Artık sadece daha kararlı değil daha güçlüyüz.

* Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı görenler, şimdi pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik.

* Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri şehirlerimize yaptığımız yatırımlardır. Biz bu anlayışla Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

* Geri kalmışlık, sadece bu bölgenin değil küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının, ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi.

* Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar.

* Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle bu sinsi oyunu bozduk.

* Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.

* Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz.

* Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak.

* Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.

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