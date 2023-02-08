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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: Bütün imkanlarımızı seferber ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Çadır kentte incelemelerde bulunması sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm illerimizde Bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonların koordinasyonlarını yürütüyoruz.' dedi.

8 Şubat 2023 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: Bütün imkanlarımızı seferber ettik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için oluşturulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti.

Burada incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574 oldu.

Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm illerimizde Bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonların koordinasyonlarını yürütüyoruz.

İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.

Endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade edemeyiz.

Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum: Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak."

Akaryakıtta bazı sıkıntılar var. Onları da peyderpey aşıyoruz.

AFAD açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum.

Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık.

Depremzede ailelere 10'ar biner lira hükümet olarak ulaştıracağız.

Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz.

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