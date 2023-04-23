Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti: Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.

- Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Bir yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz.

- Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum.

- Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz.