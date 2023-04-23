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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti: Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti.' ifadelerini kullandı.

23 Nisan 2023 Pazar 13:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti: Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

- Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Bir yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz.

- Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum.

- Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz.

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  • cumhurbaşkanı erdoğan
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