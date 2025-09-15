İSTANBUL 26°C / 18°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan seslendi: Büyük İsrail hezeyanı boşa çıkacak

Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İsrail hezeyanı boşa çıkacak. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir.' ifadelerini kullandı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan seslendi: Büyük İsrail hezeyanı boşa çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Büyük İsrail hezeyanı boşa çıkacak.

Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum.

Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır.

Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var.

Türkiye olarak dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum.

İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum.

Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız.

İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.

Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir.

