Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de "Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüyle birlikte hayata geçirdiğimiz "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

"Büyüyen ekonomisiyle, diplomasi kulvarında elde ettiği başarılarıyla ve savunma alanındakini atılımlarıyla kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur ve heyecan duyuyorum"



"Depremin üzerinden daha bir yıl geçmeden enkazları kaldırdık, vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını giderdik. Her ay 12-20 bin konut teslim ederek yılsonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapmayı hedefliyoruz"