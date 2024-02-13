İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7248
  • EURO
    33,1026
  • ALTIN
    2001.65
  • BIST100
    9177.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de: ''Türkiye Yüzyılı'' vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de: ''Türkiye Yüzyılı'' vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz

Dubai'de 'Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak, Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüyle birlikte hayata geçirdiğimiz “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz' dedi.

13 Şubat 2024 Salı 12:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de "Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüyle birlikte hayata geçirdiğimiz "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

"Büyüyen ekonomisiyle, diplomasi kulvarında elde ettiği başarılarıyla ve savunma alanındakini atılımlarıyla kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur ve heyecan duyuyorum"

"Depremin üzerinden daha bir yıl geçmeden enkazları kaldırdık, vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını giderdik. Her ay 12-20 bin konut teslim ederek yılsonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapmayı hedefliyoruz"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dubai
  • Dünya Hükümetler Zirvesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.