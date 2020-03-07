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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı

Türkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 20:37 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 20:37

Erdoğan, mesajında "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Aile ve toplum yapısının temel direği kadınların, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırmasının ülkenin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla, kadınlarımızın eğitim alanında tüm olanaklara ulaşabilmelerini ve sağlık hizmetlerinden en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlamak, çalışma hayatındaki yerlerini güçlendirmek, karar alma mekanizmalarına en yüksek düzeyde katılımlarını ve her alanda aktif temsilini yükseltmek için çalışmayı sürdürüyoruz."

Kadınların sorunlarının çözümünün toplumda bir anlayış birliği gerektirdiğini her vesileyle dile getirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmaları, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmeleri, büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte eğitimli, öz güveni yüksek ve cesur kadınlarımız en büyük güvencemizdir. Her türlü ayrımcılığa, hak gasbına ve şiddete karşı mücadelelerinde kadınlarımıza destek verilmesi, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, küçük yaşlardan itibaren kız-erkek bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin bu şuurla yetiştirilmesi, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Temel haklar ve yükümlülükler açısından erkek ve kadın arasında herhangi bir ayrımcılığa yer olmaması gerektiğini hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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