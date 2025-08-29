İSTANBUL 30°C / 20°C
29 Ağustos 2025 Cuma
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' programı için İstanbul'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti.

29 Ağustos 2025 Cuma 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde 50 ülkeden 150 İslam aliminin katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen program için İstanbul'da bulunan İslam alimleri ile Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de kabulde hazır bulundu.

