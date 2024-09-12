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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Taha Akgül'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

DHA12 Eylül 2024 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Taha Akgül'ü kabul etti
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Türkiye Güreş Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığına hazırlanan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip makamında Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda elde ettiği altın madalyası ile Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki bronz madalyaların yer aldığı tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Taha Akgül, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz üzerine güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

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