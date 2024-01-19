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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın dört bir yanında zulüm görenler için dua ediyoruz

İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyanın dört bir yanında zulüm görenler için dua ediyoruz' dedi.

19 Ocak 2024 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın dört bir yanında zulüm görenler için dua ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Filistin ve Gazze halkı olmak üzere zulme uğrayan her kardeşimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.

* Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünneti.

* Efendimizi kalbimizin tahtına yerleştirdik.

* Aziz kardeşlerim İbn Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

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