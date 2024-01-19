Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın dört bir yanında zulüm görenler için dua ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Filistin ve Gazze halkı olmak üzere zulme uğrayan her kardeşimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.

* Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünneti.

* Efendimizi kalbimizin tahtına yerleştirdik.

* Aziz kardeşlerim İbn Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.