Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde programda 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin'in belediye başkan adaylarını açıkladı.

Artvin - Mehmet Kocatepe

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bursa - Alinur Aktaş

Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Denizli- Osman Zolan

Düzce - Faruk Özlü

Edirne - Belgin İba

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir- Nebi Hatipoğlu

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Muğla - Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Halit Doğan

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

İstanbul - Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.

* Tüm Filistinli yiğitlere selamlarımızı iletiyoruz. Zalimlerden hukuk önünde hesap soracağız.

* "Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancıyla vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kalanlarına başsağlığı diliyorum.

* İsrail şiddetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için yüreklerimizin dağlandığı bir dönemdeyiz. İsrail'in barbarca saldırılarında şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz.

* (İsrail'in Gazze'deki katliamı)Daha fazla kan dökerek can alarak çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için her türlü çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz mazlumlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.

* Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 şehir adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin bu ilk tanıtım toplantısında adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. AK Parti ülkemizde istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi partidir. Araştırmalar değerlendirmeler sonunda adaylarımızı belirledik. Elbette bu konuda da eksiğimiz olabilir ama bu şehirlerimiz için en hayırlısını istediğimizden hiç kimse şüphe etmesin.

* Adayları kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik.

* Esasen bizim belediyecilikteki müptesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz.

* AK Parti ülkemizdeki istişare kültürünün en geniş ve en kapsamlı uygulandığı bir teşekküldür.

* Yeni belediyecilik anlayışını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Belediyecilikte adeta destan yazdık.

* Ey İstanbul, İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten çukurdan nasıl temizlediysek şimdi de 30 büyükşehir ve onun yanında il belediyeleriyle de bu temizlik için yola çıktık. Hazırız ve kararlıyız. Durmak yok...

* Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz.

* Adaylarımızla Türkiye Yüzyılı şehirlerine hazırız.

* Adaylarımızı tespit ederken şehirlerimizin her an yanında olacak isimler olmasına dikkat ettik.

* Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır. Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Hatta muhalefet partilerinin yönetiminin kötü olmasının da faturasını biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

* 15 Ocak Pazartesi günü hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız hem de seçim beyannamemizi açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız. Bu törenimizle birlikte artık gece gündüz sahada olacağız.

* Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur.

* Tamamen hür iradeyle mahalli idarelerini belirleyecek tüm vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üzerinde yer vardır. Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Biz sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istemekle mükellefiz.

* Eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz senaryolar yeniden piyasaya sürülmeye başlandı.

* Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

* Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar.

* Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir.

* Hayat tarzı, köken ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır.

* Cumhuriyetimiz ve Gazi Mustafa Kemal yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek bir ülkedir. Riyad'dan size ekmek çıkmaz, tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu milli ve yerli olarak ifade edin.

* Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu.

* Bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır.

* CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar.

* Seçim zaferiyle Özgür efendiyi özgürleştireceğiz. Teröristlere boncuk dağıtıyorlar.

* Özgür Özel, anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdinde.

* İstanbul muradına kavuşacak. El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız.

* Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir.