Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bir asır önce burada yedi düvele karşı bedenlerimizi set yapmıştık.

* Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız.

* Yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz .

* Ülkemizi her türlü afete karşı daha güçlü hazırlayacak çalışmaları yürütüyoruz. İstikrar ve güven iklimine sıkı sıkı sahip çıkacağız

* Türkiye Yüzyılı vizyonunu üzerine inşa ettiğimiz temelin en sağlam taşlarından biri de Çanakkale'de kazandığımız zaferdir.

* Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır. Bunu başardığımız takdirde hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemez.

* Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Evlatlarımız Çanakkale'ye gelmeli ve manevi havayı teneffüs etmeli.

* Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.

* (1915 Çanakkale Köprüsü) Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz bu köprümüzü, bir yılda 2 milyona yakın araç kullandı.

* (Tahıl Koridoru Anlaşması) Birleşmiş Milletler ile birlikte Temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibariyle bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800 gemi, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarını sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum

* (Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu) Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan bu yol, ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır