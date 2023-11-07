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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi için Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için yarın Özbekistan'a gidecek. Liderlerin gündeminde Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması, Orta Kuşak Projesi ve Zengezur Koridoru olacak.

Yeni Şafak7 Kasım 2023 Salı 08:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi için Özbekistan'a gidiyor
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Kazakistan'da geçen hafta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan'ın başkentinde toplanacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için Taşkent'e gidecek. Liderlerin gündeminde Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması, Orta Kuşak Projesi ve Zengezur Koridoru olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için yarın Özbekistan'a gidecek.

Kazakistan'da geçen hafta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez 8-9 Kasım'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te toplanacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na katılacak. Bu yıl 16'ncısı yapılacak zirve iki gün sürecek. Erdoğan, heyetler arası yapılan görüşmelerin yanı sıra liderlerle baş başa da görüşecek. İsrail'in Filistin'de saldırılarını durdurması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması zirvede ele alınacak konular arasında olacak.

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Liderler zirvesinde üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak. EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA) ve Ticareti Kolaylaştırma Stratejisi gibi bölgesel ticareti geliştirecek araçlar masaya yatırılacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgedeki ulaşım altyapısının geliştirilmesi de liderlerin ajandasındaki maddelerden. Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

ZENGEZUR DA MASADA

Bölge ile Türkiye arasında doğrudan kara yolu bağlantısı kuracak Zengezur Koridoru'nda gelinen son aşama değerlendirilecek. Türkiye'de bu ay sonuna kadar ihale yapılacak. Dilucu Sınır Kapısı'ndan Iğdır'a, Kars'a oradan da Bakü-Tiftis Demir Yolu'na bağlanacak. 224 kilometrelik bir hat kısa süre içerisinde tamamlanacak. Demir yolu taşımacılığında koridorların etkin kullanımı için Doğu-Batı Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor'un stratejik önemi uluslararası ticaret, coğrafi konum ve güvenlik açısından sağladığı avantajlar masaya yatırılacak. Yeni güzergahlar değerlendirilecek.

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