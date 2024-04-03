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Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar Programı'nda konuşuyor.

3 Nisan 2024 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

BEŞİKTAŞ'TAKİ GECE KULÜBÜ YANGINI

Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cenneti ile müşerref eğlesin. Dün Beşiktaş'ta bir yangın faciası yaşadık. Maalesef 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Yangında vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Facia ile ilgili adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil kimin kusuru var ise hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart'ta bir seçimi daha başarı ile tamamladık. Münferit olay dışında demokrasimize gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Bazı illerimizde bölücü örgüt provokasyonlarını sizin sayenizde boşa çıkardık. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra, gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmadığında bazı ithamlarda bulunanların bir daha buna kalkışmayacağını umuyorum. Şu gerçeği herkesin kabullenmesi önem taşıyor. Türkiye hangi kökene, meşrebe, partiye mensup olursa olsun 85 milyonun ortak vatanı, yuvasıdır. Demokrasimiz ise ağır bedeller ödenmiş muazzam bir binadır. Siyasi partiler ve görüşler üstü bir mesele olarak görmemiz gerekiyor.

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