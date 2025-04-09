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Cumhurbaşkanı Erdoğan emniyet mensuplarına seslendi: Alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz

Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır' dedi.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan emniyet mensuplarına seslendi: Alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"MÜSAADE EDEMEYİZ"

Kabul sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir" ifadelerini kullandı.

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