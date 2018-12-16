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Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de millet bahçesini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını gerçekleştirdiği '15 Temmuz Millet Bahçesi'ni gezdi. Erdoğan burada çalınıp söylenen şarkıya eşlik etti.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler "15 Temmuz Millet Bahçesi" ve yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılış töreninin ardında, "15 Temmuz Millet Bahçesi"ni gezdi. Atv aracı sürerek gezen Erdoğan ve beraberindekilere gençlerin sohbet etmesi için tasarlanan otobüste çay simit ikram edildi. Erdoğan buradaki gençlerle sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan Millet Bahçesine dikilen bir ağaca toprak atıp, onu suladı. Erdoğan, Millet Bahçesi'nde  Esenler Sanat Evi'nden Özkan Korkmaz ve kursiyerleri tarafından çalınıp söylenen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" adlı şarkıya eşlik etti.

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