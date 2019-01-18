Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi ile Fazıl Say konserine katıldı

Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da gerçekleşecek Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.