Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi ile Fazıl Say konserine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle 'Truva Sonatı' konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti
- DHA
Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da gerçekleşecek Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.
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