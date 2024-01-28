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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir, 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacak

'AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Destan yazacağımız bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum' dedi.

28 Ocak 2024 Pazar 14:05 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Destan yazacağımız bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum"

"Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren, kaynak ve enerji israf ettiren şov, ajans, ideolojik dayatma siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. İnşallah 31 Mart, eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır"

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