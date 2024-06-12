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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

AA 12 Haziran 2024 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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