Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanlarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nda 2. olan Filenin Sultanlarına tebrik mesajı yayınladı.

"TEŞEKKÜRLER FİLENİN SULTANLARI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

