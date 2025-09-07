Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nda 2. olan Filenin Sultanlarına tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.