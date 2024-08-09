Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz

Üst düzey bir futbol eğitimi için her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübe yeni bir soluk kazandıracağından eminim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı.

Futbol akademimiz, 65 bin metre karelik bir tesis alanında. Üç adet mini futbol sahası, üç adet futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250 kişilik yemekhane ve kafeteryası 800 araç kapasiteli otoparkı vs.

Ülkemizin sporun bütün dallarında başarılarını artırmasına büyük bir önem veriyoruz

Futbola husumetin, holiganlığın girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir. Sporun birleştiren, birliğimizi perçinleyen ruhuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz

Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz

Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisiyle donattık. Kulüplerimize önemli maddi gelir sağladık

Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan Türk futboluna katkı yapan her girişimi teşvik ettim. Her türlü sıkıntılarında ve sevinçlerinde yanlarında olmaya, hakkaniyetli çizgimizi korumaya çalıştık

2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık



Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir.

Yeni futbolcuların çıkmasındaki tıkanıklığı mutlaka çözmeliyiz. Bunu yapamazsak kulüpler olarak da ülke olarak da istediğimiz yere gelemeyiz. Arda Güler bunun için çok güzel bir örnek oldu. Yeni isimleri çıkarmak için çalışmalıyız.