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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana geldi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

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