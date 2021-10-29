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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

AA29 Ekim 2021 Cuma 22:14 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 22:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TUR" uçağı, saat 22.03'te Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uğurladı.

G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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