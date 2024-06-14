İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2024 Cuma / 8 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5089
  • EURO
    34,921
  • ALTIN
    2406.01
  • BIST100
    10391.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Erdoğan, G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda dünya liderlerine seslenecek. Gündeminde İsrail'in 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam olacak.

14 Haziran 2024 Cuma 01:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak
ABONE OL

Küresel siyasetin nabzı, G7 Liderler Zirvesi'nde atıyor. İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları liderlerin gündeminde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki resmi temaslarının ardından bugün dünya liderleriyle birlikte yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak. Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

G7 LİDERLERİNE GAZZE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.