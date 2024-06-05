İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2024 Çarşamba / 29 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3369
  • EURO
    35,2139
  • ALTIN
    2441.3
  • BIST100
    10362.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerini, teknik heyetini ve sporcularını kabul etti.

IHA5 Haziran 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Teknik Direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.