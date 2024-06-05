Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/GMxxmvKDf3 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 5, 2024

Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Teknik Direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi.