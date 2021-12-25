Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu

25 Aralık 2021 Cumartesi 18:56 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 19:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Sanayicilerimizi iş insanlarımızı daha çok istihdam için teşvik ediyoruz.

- Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna.

- Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz.