Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;
- Sanayicilerimizi iş insanlarımızı daha çok istihdam için teşvik ediyoruz.
- Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna.
- Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz.