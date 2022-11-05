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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ın ilk sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşü için Beylerbeyi İstasyonu'na geldi.

IHA5 Kasım 2022 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ın ilk sürüşünü yaptı
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Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki ilk durağı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, istasyon girişinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Müzik dinletisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, Beylerbeyi İstasyonu'na giriş yaptı ve Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

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