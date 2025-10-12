Dünya liderleri Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak.
Yarın gerçekleşecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK
Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü bu ülkeye yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvenin Şarm El Şeyh kentinde düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.