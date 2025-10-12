İSTANBUL 18°C / 12°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır'a gidecek
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır'a gidecek

Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesi yarın gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

12 Ekim 2025 Pazar 08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır'a gidecek
Dünya liderleri Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak.

Yarın gerçekleşecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü bu ülkeye yapacağı ziyarette düzenleneceğini duyurduğu liderler zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvenin Şarm El Şeyh kentinde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.

