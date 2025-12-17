Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de katledilen Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.<img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/12/17/40005742.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/12/17/40005741.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/12/17/40005743.jpg'/>