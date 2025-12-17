İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7282
  • EURO
    50,0979
  • ALTIN
    5930.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de katledilen Rajab'ın ailesini kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de katledilen Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de katledilen Rajab'ın ailesini kabul etti
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
  • gazze
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Filistinli Hind Rajab
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.