CANLI Başkan Erdoğan duyurdu! FETÖ takımından da önemli bir ismi yakaladık

19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Almış olduğumuz karar çok etkili oldu. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasındaki farkı çok net gördük. Şimdi amacımız vaka sayılarını 5 bine indirmek. O zaman çok daha rahatlayacağız. Bu sayıya indiğimizde vefat sayımızda azalmış olacak. Hedefimiz bunu başarabilmek. Bunu başarmak için adımlar atıyoruz. Esnaflarımıza bu kapsamda destek veriyoruz.

"Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır"

(Akşener'in ifadeleri) Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Benim İsrail'in Başbakanı ile Davos'ta bir maceram oldu. Davos'ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.