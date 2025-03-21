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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü

AA21 Mart 2025 Cuma 20:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü
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Embalo, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye'nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

GÖRÜŞME SONRASI İFTAR YEMEĞİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşmenin ardından iki lider, iftar yemeğine geçti.

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