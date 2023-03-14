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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimcilerimizden tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teknelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA14 Mart 2023 Salı 11:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimcilerimizden tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Grubu Vakfınca 26'ncısı düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajı AK Parti İstanbul Milletvekili ve Marmara Grubu Vakfı Avrasya Ekonomi Zirveleri Genel Koordinatörü Şamil Ayrım tarafından okundu.

Mesajında, zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından zirveye teşrif eden tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, zirvenin, millet olarak insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle sarsıldığımız bir dönemde gerçekleştiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi, 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 48 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde ülkemiz ekonomisi çok ciddi yara aldı. Depremin ilk anından itibaren başlattığımız seferberliği iş dünyamızın destekleriyle de farklı alanlarda devam ettiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içerisinde altyapısı ve üstyapısıyla yıkılan tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu süreçte devletin ilgili kurumlarının yanı sıra iş dünyasına da çok önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teknelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu ağır imtihanın üstesinden alnımızın akıyla geleceğimize inanıyorum. Türkiye'nin istihdamına, ihracatına, kalkınmasına ve üretimine sağladığınız katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zirvenizin başarılı geçmesini temenni ediyorum."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Avrasya Ekonomi Zirvesi
  • deprem

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