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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor

05 Eylül 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:20
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Başkan Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Göztepe’de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır

Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik 

Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesi ile hizmet verecektir

Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır

Virüsün yayılmasını önlemek için maalesef bilim kesin bir çare üretememiştir 

Maskesiz dolaşmayalım diyoruz, aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz 

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır  

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