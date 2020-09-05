Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor
Göztepe’de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum
Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır
Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik
Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesi ile hizmet verecektir
Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
Virüsün yayılmasını önlemek için maalesef bilim kesin bir çare üretememiştir
Maskesiz dolaşmayalım diyoruz, aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz
Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır