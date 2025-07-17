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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung'u Türkiye'ye davet etti.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung'ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirken, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekâya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet etti.

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