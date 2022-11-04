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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl koridorunu görüştü. Görüşmede Guterres, tahıl koridorundaki çabalarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

4 Kasım 2022 Cuma 00:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak'ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • BM Genel Sekreteri Guterres
  • Başkan Erdoğan

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